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08:27, 26 ноября 2022Мир

Маск назвал пользующегося его поддержкой кандидата в президенты США

Маск поддержал бы кандидатуру губернатора Флориды Десантиса на пост президента США
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Imago-images/ Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск назвал возможного кандидата в президенты США, который пользуется его поддержкой. Он написал в Twitter, что поддержал бы губернатора Флориды Рона Десантиса, если тот примет решение баллотироваться в 2024 году.

Миллиардер отметил, что ранее поддерживал демократа Барака Обаму и голосовал, хоть и неохотно, за демократа Джо Байдена, а не за республиканца Дональда Трампа.

«Но свобода слова является основой сильной демократии и должна иметь приоритет. Я предпочитаю на пост президента в 2024 году кого-то разумного и центристского. Я надеялся, что так будет и с администрацией Байдена, но пока разочаровался», — подчеркнул Маск.

Ранее издание Fox News опубликовало список кандидатов, которые могут принять участие в президентских выборах: среди них называются вице-президент при Трампе Майк Пенс и популярный молодой губернатор Флориды Рон Десантис. Бывший американский лидер Дональд Трамп также официально заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру.

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Марина Совина
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