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13:10, 15 ноября 2022Мир

Названы возможные кандидаты в президенты США

Fox: Республиканская партия может выдвинуть на пост президента США Десантиса или Пенса

Фото: Mike Segar / Reuters

Республиканцы ожидают от бывшего президента США Дональда Трампа скорого заявления о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства, однако в партии существуют и другие кандидаты, которые могут представить одну из основных политсил Штатов. Об этом пишет Fox News.

Так, издание считает губернатора Флориды Рона Десантиса главным соперником Трампа в выдвижении кандидатуры Республиканской партии на пост президента. Популярность 44-летнего политика среди консерваторов резко возросла в период COVID-19 — он решительно противодействовал введенным ограничениям.

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Помимо Десантиса, Трампу могут навязать борьбу его бывший вице-президент Майк Пенс и экс-госсекретарь Майк Помпео. Они оба были очень частыми гостями в штатах с досрочным голосованием в последние полтора года. Однако ни Пенс, ни Помпео не разглашают, приняли ли он решение выдвигаться на пост главы Белого дома. При этом Пенс уже публично отказался поддерживать Трампа на грядущих выборах главы государства.

В президентскую гонку может вступить и женщина — Никки Хейли, бывший губернатор Южной Каролины и бывший постоянный представитель США в ООН при Трампе. От республиканцев может избраться и сенатор Тим Скотт из Южной Каролины — в случае победы он может стать вторым темнокожим президентом после демократа Барака Обамы. Также среди возможных кандидатов называются губернатор Мэриленда Ларри Хоган и сенатор Тед Круз.

Ранее действующий президент демократ США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что намерен окончательно определиться с выдвижением своей кандидатуры на второй срок в начале 2023 года. Ожидается, что Трамп объявит о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства 15 ноября.

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Варвара Кошечкина
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