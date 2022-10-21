Бывший вице-президент Трампа отказался поддержать его на выборах в 2024 году

NBC: бывший вице-президент Трампа Пенс отказался поддержать его на выборах в 2024 году

Американский политик Майк Пенс, занимавший должность вице-президента при бывшем лидере США Дональде Трампе, отказался поддерживать его на грядущих выборах главы государства, которые должны пройти в 2024 году. Об этом сообщает NBC News.

В ходе его выступления на мероприятии в Джорджтаунском Пенса спросили, планирует ли он поддержать Трампа на президентских выборах, если он решит баллотироваться на новый срок. «Ну, может быть, есть кто-то еще, кого я бы предпочел больше», — ответил экс-вице-президент.

При этом он подчеркнул, что Республиканская партия в любом случае сможет «разобраться с руководством».

Как отмечает NBC News, слова Пенса вероятно свидетельствуют о том, что он сам рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру от Республиканской партии на грядущих выборах. В последние месяцы политик побывал во многих штатах, выступая с критикой действующего президента США Джо Байдена. В то же время известно, что у Пенса есть ряд разногласий и с Трампом, хотя бывший вице-президент избегал прямой критики в адрес экс-лидера США.

Сам Трамп пока не объявлял о том, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. При этом в сентябре он отмечал, что намерен сделать заявление на этот счет в ближайшее время.

Байден же в начале октября заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в ноябре 2024 года и собирается пойти на второй срок. Он также отметил, что сможет вновь победить Трампа на выборах, если они оба примут участие в кампании, как это уже удалось ему в 2020 году.

