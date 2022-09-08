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Трамп ответил на вопрос о своем участии в выборах 2024 года

Дональд Трамп пообещал в ближайшее время принять решение об участии в выборах 2024 года
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Drake / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время решит, будет ли участвовать в выборах президента США в 2024 году. На вопрос политик ответил в эфире телеканала NDTV, пишет ТАСС.

«Все хотят, чтобы я баллотировался. Я лидирую в опросах и республиканцев, и демократов <...> Я думаю, многие будут очень счастливы. Хотя пара человек не обрадуется, — сообщил политик.

Ранее сообщалось, что большинство сторонников Демократической партии США не захотели, чтобы президент Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году. Избиратели не хотят его переизбрания по следующим причинам: возраст (33 процента), результаты работы на посту (32 процента) и желание видеть кого-то нового (12 процентов). Деятельность Байдена между тем одобряют 33 процента.

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Марина Совина
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