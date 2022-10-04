Байден заявил о намерении пойти на второй президентский срок

NBC: президент США Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году

Действующий президент США Джо Байден будет баллотироваться на президентских выборах в ноябре 2024 года и собирается пойти на второй срок. Об этом намерении сообщил телеканал NBC с ссылкой на источники, приближенные к Байдену.

«Я собираюсь сделать это еще раз… Я намерен», — подтвердил Байден. Несмотря на просьбы своих сторонников, до этого момента он воздерживался от прямых заявлений о выдвижении кандидатуры, слухи об этом появились еще в начале сентября.

Ранее колумнист The Washington Post (WP) Меган МакАрдл заявила, что возможность переизбрания нынешнего президента США Джо Байдена стоит под вопросом, поскольку ухудшение его состояния в последние годы все более заметно. МакАрдл добавила, что его коллеги по Демократической партии обычно находили этому объяснения и оговорки президента в целом можно списать на его занятость. Она полагает, что дело в возрасте политика и за последние 10 лет он просто-напросто сильно постарел.