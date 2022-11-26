В Иране убедились в невозможности Киева выйти победителем из конфликта с Москвой

Иранский военный эксперт заявил о невозможности победы Украины даже при помощи НАТО

Украина не сможет выйти победителем из конфликта с Россией даже при помощи стран НАТО. Об этом пишет журналист иранского издания Kayhan, военный теоретик Сейид Мохаммад-Амин Абади.

Автор аргументирует свое мнение тем, что за девять месяцев, что прошли с начала специальной военной операции, украинский лидер Владимир Зеленский так и не достиг заявленных целей. В частности, речь идет о возвращении территории Крыма в состав Украины.

Последние новости, по мнению иранского журналиста, показывают, что США оказывали давление на Киев с целью заставить Зеленского сесть за стол переговоров с Москвой и отказаться от завышенных требований. Запад в этой ситуации понимает, что Россия не намерена уступать, а конфликт нужно заканчивать.

«Полный разгром российской армии без начала ядерной войны невозможен. Если в конфликт вмешается НАТО, то победителей в ядерном пепле не будет. В конечном итоге стороны просто уничтожат друг друга», — подытожил автор.

При этом он напомнил, что страны НАТО неоднократно заявляли о нежелании прямой войны с Россией.

Ранее стало известно, что ряд стран НАТО, прежде всего небольшие государства, исчерпали свой потенциал возможностей военной поддержки Украины.