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04:59, 26 ноября 2022Мир

В США рассказали о проблемах из-за ломающейся на Украине артиллерии

NYT сообщила о проблемах Пентагона из-за ломающейся на Украине артиллерии

Фото: Al Drago / Reuters

Поставляемая США их союзниками в Киев артиллерия постоянно ломается, это становится проблемой для Пентагона, сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц в Соединенных Штатах и на Украине.

Источники рассказали, что ломающееся или поврежденное вооружение в последние месяцы направляют на обслуживание и ремонт в Польшу. Восстановление этой техники, в том числе в Польше, стало приоритетом для европейского командования Минобороны США, указало издание.

При этом Киев желает, чтобы объект находился не в соседней стране, а ближе, чтобы быстрее возвращать технику на фронт. Автор добавил, что треть западных гаубиц, отправленных Вооруженным силам Украины (ВСУ), находится в неприемлемом для использования состоянии. Одна из причин выхода из строя — их интенсивное применение.

Ранее командующий логистикой сухопутных войск Украины генерал Владимир Карпенко заявил, что американские гаубицы M777 ломаются каждый день.

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Марина Совина
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