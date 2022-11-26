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19:43, 26 ноября 2022Бывший СССР

Жители Казахстана рассказали о протестах в Астане

Житель Казахстана Шибутов сообщил, что протесты в Астане длились чуть больше получаса

Фото: Shutterstock

Протесты в Астане длились чуть больше получаса. Сейчас уже ничего нет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал казахстанский политолог Марат Шибутов.

Ранее Telegram-канал URA.ru сообщил, что в Казахстане начались протесты. Люди выступили против инаугурации вновь избранного президента Касым-Жомарта Токаева.

«Протесты были минут 40 в Астане около гостиницы "Туман" и ТЦ "МЕГА". В этом месте собралась группа "Архитекторы будущего". Они хотели провести шествие и митинг. Конечно, они об этом никого не предупредили. На место приехала полиция и некоторых заводил забрала с собой в отдел. Остальные разошлись. Сейчас уже ничего нет», — рассказал Шибутов.

Он добавил, что у местных в какой-то момент началась паника. «Потому что из-за протестов в Астане был отключен Интернет где-то на 50 минут. Но сейчас все работает», — сообщил казахстанский политолог.

Другой житель Казахстана Айжан поделился с «Лентой.ру», что на протестах в Астане присутствовало не более ста человек.

«Полиция погрузила многих участников и отвезла в отделы. Паники в городе нет. Сейчас тишина. Никаких массовых протестов по Республике нет», — сказал он.

Утром 26 ноября победивший на внеочередных выборах Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность главы государства.

Токаев набрал 81,31 процента голосов избирателей. Согласно окончательным данным комиссии, явка по стране составила 69,44 процента.

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Алена Шевченко
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