Токаев вступил в должность главы Казахстана

Победивший на выборах Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана

Победивший на внеочередных выборах Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность главы государства, пишет РИА Новости.

Он пообещал служить народу Казахстана. «Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности», — произнес политик.

Токаев набрал 81,31 процента голосов избирателей. Согласно окончательным данным комиссии, явка по стране составила 69,44 процента.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидера Казахстана с победой на выборах главы государства. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что развитие Казахстана соответствует интересам РФ и вызывает «живой интерес» у Москвы. Он уточнил, что «это абсолютно в интересах как самих казахстанцев, так и в интересах россиян».

