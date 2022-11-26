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08:08, 26 ноября 2022Бывший СССР

Токаев вступил в должность главы Казахстана

Победивший на выборах Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Победивший на внеочередных выборах Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность главы государства, пишет РИА Новости.

Он пообещал служить народу Казахстана. «Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности», — произнес политик.

Токаев набрал 81,31 процента голосов избирателей. Согласно окончательным данным комиссии, явка по стране составила 69,44 процента.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидера Казахстана с победой на выборах главы государства. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что развитие Казахстана соответствует интересам РФ и вызывает «живой интерес» у Москвы. Он уточнил, что «это абсолютно в интересах как самих казахстанцев, так и в интересах россиян».

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Марина Совина
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