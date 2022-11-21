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16:25, 21 ноября 2022Россия

Кремль оценил новую внешнюю политику Казахстана

Песков заявил, что многовекторная внешняя политика Казахстана соответствует интересам РФ

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Развитие Казахстана соответствует интересам РФ и вызывает «живой интерес» у Москвы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Журналисты попросили пресс-секретаря российского президента оценить заявления лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости вести новую многовекторную внешнюю политику.

«Казахстан — это наш важный партнер и союзник. Конечно, все происходящее там вызывает живой интерес у нас в стране и самым тщательным образом мониторится и анализируется. Конечно, развитие Казахстана как государства, как экономики — это абсолютно в интересах как самих казахстанцев, так и в интересах россиян», — ответил Песков.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Леви описал политику Токаева в отношении России на новый срок. По его мнению, Токаев, вероятнее всего, изберет политику лавирования между Россией и США и постарается эксплуатировать напряженные отношения между двумя государствами.

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Варвара Кошечкина
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