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06:13, 20 ноября 2022Бывший СССР

Токаев призвал проводить многовекторную политику в Казахстане

Президент Токаев заявил, что Казахстан должен проводить многовекторную политику

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с учетом нынешнего положения страна должна проводить многовекторную политику. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, по словам Токаева, в будущем будет принят закон, который позволит незаконно вывезенные средства из Казахстана. Кроме того, правительство продолжит работу, а по парламентским выборам будет отдельное заявление в конце года.

20 ноября в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Токаев призвал граждан республики избрать «наемного менеджера» на выборах главы государства. По его словам, результаты выборов определят развитие Казахстана на ближайшие семь лет.

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Марина Совина
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