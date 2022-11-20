Токаев призвал проводить многовекторную политику в Казахстане

Президент Токаев заявил, что Казахстан должен проводить многовекторную политику

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с учетом нынешнего положения страна должна проводить многовекторную политику. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, по словам Токаева, в будущем будет принят закон, который позволит незаконно вывезенные средства из Казахстана. Кроме того, правительство продолжит работу, а по парламентским выборам будет отдельное заявление в конце года.

20 ноября в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Токаев призвал граждан республики избрать «наемного менеджера» на выборах главы государства. По его словам, результаты выборов определят развитие Казахстана на ближайшие семь лет.