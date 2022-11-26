Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:43, 26 ноября 2022Силовые структуры

ГИБДД сообщила о начале тотальных проверок для выявления нетрезвых водителей

ГИБДД объявила о начале тотальных проверок на дорогах для выявления нетрезвых водителей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

ГИБДД сообщила о начале тотальных проверок на дорогах для выявления водителей, управляющих автомобилями в нетрезвом виде. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает издание Autonews.

Профилактические мероприятия пройдут в Ставропольском и Хабаровском крае, Рязанской, Самарской, Иркутской, Омской, Тульской и Тверской областях, а также в Москве и Кирове.

«С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего», — рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

В ведомстве напомнили, что за управление машиной в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Отказ водителя от освидетельствования также не является спасением: нарушителя лишают прав, и ему грозит серьезный штраф. Подобные объявления появились на сайте других региональных управлений.

В начале года ГИБДД уже проводила масштабный рейд по выявлению нарушителей правил. Тогда мероприятия прошли в Омске, Кирове, Смоленске, Ухте, Симферополе, в Самарской, Белгородской и Брянской областях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В США указали на проблемы из-за ломающейся на Украине артиллерии
Москвичам пообещали снежную и морозную погоду
Тарасова оценила боксерский бой между Загитовой и Бузовой
В России объяснили раскрытие бойцов иностранного происхождения в ЧВК «Вагнер»
ГИБДД сообщила о начале тотальных проверок для выявления нетрезвых водителей
Число зафиксированных случаев коронавируса в мире превысило 641 миллион
Перечислены обязанности кухарок в дореволюционной Москве
Стало известно о попытках Запада подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой
В России предрекли крах энергосистемы Украины
Токаев назвал сотрудничество с Россией одним из приоритетов Казахстана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.