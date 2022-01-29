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Российских автомобилистов предупредили о массовых проверках на дорогах

ГИБДД проведет массовые рейды по выявлению нетрезвых водителей

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Госавтоинспекция МВД России предупредила, что проводит массовые проверки автомобилистов по всей стране. Об этом сообщает Autonews.

Основная цель рейдов сотрудников ГИБДД — выявление на дорогах нетрезвых водителей. Профилактические мероприятия пройдут в Омске, Кирове, Смоленске, Ухте, Симферополе, в Самарской, Белгородской и Брянской областях. Утверждается, что опытные сотрудники ДПС смогут за несколько секунд общения определить, употреблял ли водитель алкоголь или наркотики перед поездкой.

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В УГИБДД Республики Крым заявили, что проверки начались 28 января по всему Симферополю, а также в пригородах и прилегающих к городу небольших населенных пунктах. В Омской области рейд ГИБДД «Трезвость» начался 29 декабря. В прошлом году местные автоинспекторы выявили более двухсот водителей, находившихся в состоянии опьянения.

В Белгородской области сотрудники ДПС будут останавливать только те автомобили, которые грубо нарушают правила дорожного движения. В Кировской области массовые проверки пройдут на заранее определенных участках дорог. УГИБДД Смоленской области заявило, что конфликтных ситуаций во время рейдов можно избежать, соблюдая ПДД и включив видеорегистратор.

В ноябре 2021 году ГИБДД уже проводила масштабный рейд по выявлению нарушителей правил. Тогда мероприятия прошли в Челябинской, Самарской, Ивановской, Белгородской областях и Кабардино-Балкарской Республике.

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Никита Савин
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