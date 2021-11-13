Россиян предупредили о массовых проверках на дорогах

ГИБДД предупредила жителей пяти регионов России о массовых проверках на дорогах в ноябре. Об этом сообщается на сайтах региональных Госавтоинспекций.

Проверки ожидаются в Челябинской, Самарской, Ивановской, Белгородской областях и Кабардино-Балкарской Республике.

Так, сотрудники ДПС в Челябинской области с 12 по 26 ноября проведут мероприятия по профилактике наездов на пешеходов. С участниками дорожного движения проведут разъяснительную работу с помощью громкоговорящих устройств и пропагандистских листовок. Также пешеходам расскажут о необходимости использовать световозвращающие элементы в одежде в темное время суток.

Управление ГИБДД по Самарской области, в свою очередь задействует в рейдах максимальное количество сотрудников, в том числе руководящий состав. «Для выявления нетрезвых автомобилистов экипажи ДПС с применением группового метода несения службы проводят так называемые сплошные проверки, останавливая все проезжающие автомобили и проверяя их водителей», — говорится в сообщении инспекции. Проверки пройдут 13 и 14 ноября.

Аналогичные рейды пройдут в выходные в Ивановской области. В региональной ГИБДД отметили, что за последние четыре дня автоинспекторы выявили и отстранили от управления транспортными средствами 20 нетрезвых водителей.

Белгородские инспекторы организовали «сплошные отработки» по выявлению пьяных водителей в одном районе — Волоконовском — и пяти городских округах: Алексеевском, Яковлевском, Старооскольском, Новооскольском и Губкинском. Также они проведут мероприятия по профилактике наездов на пешеходов и нарушений правил перевозки детей.

Рейды по выявлению нетрезвых водителей состоятся и на дорогах Кабардино-Балкарии.