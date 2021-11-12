В Москве начнут использовать новые камеры против автомобилистов-нарушителей

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) запустит новый тип фотовидеофиксации для отслеживания автомобилистов-нарушителей, пишут «Известия».

В Telegram-канале столичного департамента транспорта «Дептранс оперативно» отмечается, что 12 ноября машины Госавтоинспекции оснастят камерами, которые будут вмонтированы в балку со спецсигналами.

«На крыше машин патруля установим камеры и самые точные радары: их обзор — 360 градусов. Они будут ехать в потоке и на ходу вычислять нарушителей», — говорится в сообщении столичного дептранса.

Планируется, что в будущем эти камеры помогут отслеживать и другие нарушения на дорогах, а еще — устанавливать машины в розыске.

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