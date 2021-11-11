Автоюрист оценил предложенные Минюстом новые штрафы для российских водителей

Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «Лентой.ру» оценил предложенные Минюстом поправки в КоАП, ужесточающие наказания за несоблюдение правил дорожного движения. Он поддержал часть предлагаемых санкций, например, касающиеся ужесточения штрафов для российских автомобилистов за уход от погони. Также эксперт выразил сомнение в действенности ужесточения наказания за опасное вождение или скрытие госномера.

Ранее стало известно, что в обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) войдут несколько новых штрафов для водителей. Проект документа подготовил Минюст.

Уход от погони

Славнов поддержал ужесточение наказания для водителей, скрывающихся от погони.

«Чтобы у таких водителей впредь не было мыслей уходить от погони, нужно вводить штрафы. Но, как по мне, несоизмеримо. Нельзя поставить на одну чашу весов человеческие жизни, а на другую штраф в 40 тысяч рублей. Человек может остаться инвалидом за эти 40 тысяч. Поэтому изначально надо понимать, что нужно ужесточать эту меру», — высказался специалист.

Скрытие номеров

Автоюрист не согласился с тем, что КоАПу требуется дополнение в виде новой статьи за скрытие госномеров. По его словам, она является исчерпывающей.

«У нас стоит статья 12.2 часть первая КоАП. Она регламентирует, что, если водитель умышленно скрывает свой номер, ему грозит штраф в 5000 рублей или лишение права управления от одного до трех месяцев. Если водителя ловят в первый раз, то ему грозит штраф, если ловят повторно, то его лишают управления автомобилем. Лишение права управления намного существеннее, чем возможность откупить. Я подчеркиваю: это именно откуп», — отметил Славнов.

Тонировка

За излишнюю тонировку и неоднократную поимку автоюрист предложил ввести прогрессивную таблицу штрафов. «На сегодня у нас предусматривается штраф в 500 рублей за тонировку, также инспектор выписывает предписание, по которому водитель в течение недели должен ее снять и показаться инспекторам. Но затем такие водители продолжают ездить с тонировкой. Вы знаете, что у нас есть съемная тонировка. Поэтому тут нужна прогрессивная таблица штрафов», — предложил специалист.

Он добавил, что за неоднократное нарушение правил тонировки автомобиля необходимы еще более серьезные штрафы. Славнов предложил увеличить размер штрафа минимум в десять раз от существующей нормы.

Опасное вождение

В этой части с предложенными Минюстом санкциями Славнов не согласился. По его словам, штрафа в 3000 рублей за опасное вождение будет недостаточно.

«Мы этот вопрос обговариваем с 2014 года. Тут мы также ставим на весы человеческие жизни и штраф. Изначально штраф за опасное вождение был 5000 рублей. Такие санкции я поддерживаю», — поделился автоюрист.

Снегоходы и прочее

За управление средствами и механизмами, не предназначенными для движения по дорогам общего пользования, по мнению Славнова, необходимо жестко штрафовать.

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«Конечно, надо таких водителей штрафовать. Они вообще не имеют права находиться на дорогах общего пользования. У них не такой протектор, соответственно, тормозной путь намного больше. Они рассчитаны для пересеченной местности», — сообщил эксперт.

Мойка машины на газоне

По поводу предложенных Минюстом санкций за размещение или мойку автомобиля на газоне либо зеленых насаждениях Славнов высказался неоднозначно. «Если это придомовой газон автовладельца, то он сам отвечает за этот участок, пусть он там размещает и моет машину, сколько угодно. Если водитель моет машину на газоне в городе, то за это, конечно, нужно штрафовать», — заявил автоюрист.

Мусор на дорогах

По словам Славнова, в России нет культуры поведения на дорогах, в отличие, например, от Белоруссии. Он заявил, что новые штрафы, возможно, поспособствуют привитию автовладельцам норм поведения, которых уже давно придерживаются в Европе.

«Абсолютно согласен с введением этого штрафа. Может быть, хоть таким образом культура поведения на дорогах начнет прививаться», — добавил он.

Ранее стало известно, что ГИБДД прекратила штрафовать российских водителей за превышение средней скорости. В МВД пояснили, что используемые формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о нарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме. При этом в ведомстве не уточнили, как давно россиян перестали штрафовать за это нарушение и по какой причине.