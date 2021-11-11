Россия
 
Последние новости
В Москве задержали брата Хабиба Нурмагомедова
Парламент Латвии поддержал запрет на публичное использование георгиевских лент
Apple разрешит передавать iCloud по наследству
Европа поверила в российскую экономику
Названы последствия введения новых штрафов для российских автомобилистов
Порошенко потребовал развернуть войска на границе с Белоруссией
Рядом с российской границей заметили украинский беспилотник
Ведущая Первого канала описала женщин словами «обезьяны с гранатой»
Полицейского госпитализировали после наезда машины с братом Нурмагомедова
Глава Крыма потребовал от чиновников пересесть на общественный транспорт
Новости партнеров
Прослушать новость

Автоюрист оценил предложенные Минюстом новые штрафы для российских водителей

Автоюрист Славнов поддержал часть предложенных Минюстом штрафов для автомобилистов
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «Лентой.ру» оценил предложенные Минюстом поправки в КоАП, ужесточающие наказания за несоблюдение правил дорожного движения. Он поддержал часть предлагаемых санкций, например, касающиеся ужесточения штрафов для российских автомобилистов за уход от погони. Также эксперт выразил сомнение в действенности ужесточения наказания за опасное вождение или скрытие госномера.

Ранее стало известно, что в обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) войдут несколько новых штрафов для водителей. Проект документа подготовил Минюст.

Уход от погони

Славнов поддержал ужесточение наказания для водителей, скрывающихся от погони.

«Чтобы у таких водителей впредь не было мыслей уходить от погони, нужно вводить штрафы. Но, как по мне, несоизмеримо. Нельзя поставить на одну чашу весов человеческие жизни, а на другую штраф в 40 тысяч рублей. Человек может остаться инвалидом за эти 40 тысяч. Поэтому изначально надо понимать, что нужно ужесточать эту меру», — высказался специалист.

Скрытие номеров

Автоюрист не согласился с тем, что КоАПу требуется дополнение в виде новой статьи за скрытие госномеров. По его словам, она является исчерпывающей.

«У нас стоит статья 12.2 часть первая КоАП. Она регламентирует, что, если водитель умышленно скрывает свой номер, ему грозит штраф в 5000 рублей или лишение права управления от одного до трех месяцев. Если водителя ловят в первый раз, то ему грозит штраф, если ловят повторно, то его лишают управления автомобилем. Лишение права управления намного существеннее, чем возможность откупить. Я подчеркиваю: это именно откуп», — отметил Славнов.

Тонировка

За излишнюю тонировку и неоднократную поимку автоюрист предложил ввести прогрессивную таблицу штрафов. «На сегодня у нас предусматривается штраф в 500 рублей за тонировку, также инспектор выписывает предписание, по которому водитель в течение недели должен ее снять и показаться инспекторам. Но затем такие водители продолжают ездить с тонировкой. Вы знаете, что у нас есть съемная тонировка. Поэтому тут нужна прогрессивная таблица штрафов», — предложил специалист.

Он добавил, что за неоднократное нарушение правил тонировки автомобиля необходимы еще более серьезные штрафы. Славнов предложил увеличить размер штрафа минимум в десять раз от существующей нормы.

Опасное вождение

В этой части с предложенными Минюстом санкциями Славнов не согласился. По его словам, штрафа в 3000 рублей за опасное вождение будет недостаточно.

«Мы этот вопрос обговариваем с 2014 года. Тут мы также ставим на весы человеческие жизни и штраф. Изначально штраф за опасное вождение был 5000 рублей. Такие санкции я поддерживаю», — поделился автоюрист.

Снегоходы и прочее

За управление средствами и механизмами, не предназначенными для движения по дорогам общего пользования, по мнению Славнова, необходимо жестко штрафовать.

«Конечно, надо таких водителей штрафовать. Они вообще не имеют права находиться на дорогах общего пользования. У них не такой протектор, соответственно, тормозной путь намного больше. Они рассчитаны для пересеченной местности», — сообщил эксперт.

Мойка машины на газоне

По поводу предложенных Минюстом санкций за размещение или мойку автомобиля на газоне либо зеленых насаждениях Славнов высказался неоднозначно. «Если это придомовой газон автовладельца, то он сам отвечает за этот участок, пусть он там размещает и моет машину, сколько угодно. Если водитель моет машину на газоне в городе, то за это, конечно, нужно штрафовать», — заявил автоюрист.

Мусор на дорогах

По словам Славнова, в России нет культуры поведения на дорогах, в отличие, например, от Белоруссии. Он заявил, что новые штрафы, возможно, поспособствуют привитию автовладельцам норм поведения, которых уже давно придерживаются в Европе.

«Абсолютно согласен с введением этого штрафа. Может быть, хоть таким образом культура поведения на дорогах начнет прививаться», — добавил он.

Ранее стало известно, что ГИБДД прекратила штрафовать российских водителей за превышение средней скорости. В МВД пояснили, что используемые формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о нарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме. При этом в ведомстве не уточнили, как давно россиян перестали штрафовать за это нарушение и по какой причине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Электросамокаты в России предложили оснастить госномерами
В России приняли новые правила обжалования штрафов ГИБДД
Иностранным грузовикам с неоплаченными штрафами запретили выезжать из России
Другие материалы рубрики
Россия00:0227 октября

«Девушки сбегали из дома и кончали с собой»

Почему подростковые беременности в России так часто заканчиваются трагедиями?
11:03Сегодня

Россиянам назвали абсолютное противопоказание к вакцинации от COVID-19

11:42Сегодня

В Москве заменили более 28 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий

11:02Сегодня

Мигрант изнасиловал гражданку Киргизии в подмосковном бизнес-отеле

 
Россия00:0125 октября

«Легкая эпидемия слабоумия»

Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
10:52Сегодня

В Госдуме анонсировали запрос о лишении Рашкина неприкосновенности

10:39Сегодня

В России началась третья фаза исследований вакцины от COVID-19 для подростков

10:36Сегодня

Названа причина аварийной посадки Ми-8 на Таймыре

Россия00:0118 октября

«Люди просто выживали»

Руины, банды и шариатские суды: как Чечня жила между двумя войнами
10:31Сегодня

Появились первые кадры с места аварийной посадки Ми-8 в Красноярском крае

10:26Сегодня

В Москве прошел ледяной дождь

 
10:24Сегодня

В Минздраве рассказали об уровне вакцинации от COVID-19 среди пожилых россиян

Россия
В России выявили 40 759 новых случаев коронавируса
«Приезжих меньше не становится»
 
Российский подросток сообщил о минировании школы во время каникул
«Подогревают друг друга в своем мачизме»
Стычки кавказцев и русских происходят все чаще. Кто в этом виноват?
Россиянин нашел в печи частного дома почти килограмм взрывчатки
Правила русского языка обновят впервые за 65 лет.
Каким теперь станет правильный русский?
Володин прокомментировал ситуацию на границе Белоруссии и Польши
Все материалы
Мир
Си Цзиньпина приравняли к Мао Цзэдуну
Хьюстон, у нас отмена.
Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова
В США допустили инопланетное происхождение НЛО
COVID-паспорта, зеленые пропуска и QR-коды.
Как в разных странах контролируют граждан с помощью электронных сертификатов
В Польше опровергли задержание россиянина за помощь мигрантам
В столице Гаити бандиты захватили автобус с 50 пассажирами
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
Европа поверила в российскую экономику
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
Отток капитала из России резко ускорился
Российские власти задумались о легализации майнинга
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Все материалы
Силовые структуры
Осужденный по делу «Зимней вишни» пожарный рассказал о закрытых дверях кинозала
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Российских военнослужащих приговорили к штрафам за попытки уехать в Сирию
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Правозащитники показали новые кадры пыток заключенных в СИЗО
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
Российский полицейский погиб при задержании преступника
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Все материалы
Культура
Режиссер «Игры в кальмара» высказался об использовании оружия на съемках
Раскрыт заработок Генри Кавилла за съемки во втором сезоне «Ведьмака»
Мэттью Макконахи выступил против вакцинации детей от коронавируса
Лучшая новая музыка:
украинские ковбои, возвращение Адель и трактор для Ланы Дель Рей
Актер Кристофер Уокен уничтожил одну из работ Бэнкси
Дошли до края.
В прокате — новый супергеройский блокбастер «Вечные». Почему это худший фильм вселенной Marvel?
Все материалы
Интернет и СМИ
Портал «Госуслуг» отразил рекордную по мощности атаку
«Я сталкивалась с облавами»
Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
Okko откроет бесплатный доступ к блокбастерам к Дню рождения Сбера
На сайте «Госуслуг» произошел сбой
«Все превращаются в товар»
Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
Пользователей Android предупредили о самых серьезных хакерских угрозах
Соцсети лишают нас выбора и будущего. Как с этим бороться?
 
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет банта на женских трусах
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Модель с тату во все тело показала новый рисунок в честь Сатаны
Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
Honda показала новый кроссовер размером с Hyundai Creta
Приключения журналиста в летающем Камазе
Редактор «Мотора» посмотрел, как команда «Камаз-Мастер» готовится к Дакару
Ferrari превратила шутинг-брейк GTC4Lusso в эксклюзивное купе BR20
Самые популярные китайские кроссоверы России: рейтинг октября
Дубль Chery, Haval Jolion в первой тройке и Geely Atlas Pro
Представлен обновлённый Hyundai Creta
Дикие быки: безумные варианты Lamborghini Aventador
Прощаемся с флагманом итальянской марки
Kia откажется от ДВС и очистит океаны от пластика
Все материалы
Среда обитания
Руководство Сбера переедет в новый офис в Москве
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Секс на пляже оказался разрушительным для планеты
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Верховный суд поддержал арендующих квартиры россиян
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
России предрекли ипотечный спад
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Евгений Вахтангов в роли Тэкльтона«Человек, который настоит на своем»:
как российскому режиссеру удалось поставить спектакли, пережившие его самого
Северное сияние, снегоступы и рыбалка:
чем заняться туристу на Кольском полуострове зимой?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
На Домбае состоится всероссийский фестиваль туристской песни
«Актер от сердца»
Как Ролану Быкову удалось сохранить детское кино в СССР и стать легендой советского кинематографа
Лев КулешовГений за кадром:
как советский режиссер научил весь мир правильно упорядочивать кадры в кино
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
Все материалы