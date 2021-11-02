Описаны перспективы беспилотников в России

В ближайшие пять-десять лет по всему миру ожидается внедрение беспилотных автомобилей, это изменит транспортные системы и в российских городах. Об этом в рамках масштабного спецпроекта «Новое общество» рассказал директор проектов КБ «Стрелка» Илья Чистяков.

Новые технологии простимулируют появление новых видов транспорта, в перспективе система беспилотников станет дешевле обычных такси, так что стоимость перевозок значительно снизится. «Так, районы городов с небольшим количеством жителей могут эффективно обслуживаться при помощи систем беспилотных шаттлов, вызываемых через приложение в смартфоне и следующих по оптимизированному маршруту, позволяя обслуживать несколько пассажиров, перемещающихся в одном направлении. Такие шаттлы могут довозить пассажиров до станций магистрального общественного транспорта», — предположил эксперт.

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Ранее в Минтрансе рассказали, что в ближайшее время в некоторых российских городах может начаться тестирование беспилотных автомобилей без инженера-испытателя на борту. Беспилотники без водителей в салонах в первую очередь выпустят на улицы Москвы, Санкт-Петербурга, Сколково (Подмосковье) и Иннополиса (Татарстан).

Созданием беспилотных автомобилей в России заняты несколько коммерческих компаний и научных институтов: «Яндекс», КамАЗ, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). В 2018 году началось тестирование беспилотников на дорогах общего пользования, но с инженерами на борту.

Тенденция изменения подхода к общественному транспорту в России стала одной из центральных тем цикла «Новое общество» — масштабного проекта «Ленты.ру», посвященного изменениям, которые уже начались в России или произойдут в ближайшие десятилетия. В них идет речь об отношении россиян к экологии, процессам потребления, рабочему графику и влиянию общества на изменения климата.

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