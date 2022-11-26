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00:02, 26 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский пожаловался на некачественную организацию «пунктов несокрушимости»

Президент Украины Зеленский заявил о некачественной организации «пунктов несокрушимости»

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на некачественную организацию «пунктов несокрушимости» в Киеве и ряде городов страны. Его слова приводит РИА Новости.

«По всей стране развернуты "пункты несокрушимости", но знаю, что, к сожалению, не везде местные власти поработали качественно», — заявил украинский лидер.

Больше всего жалоб отмечается в Киеве. По его словам, в столице фактически только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций, украинского аналога МЧС, и железнодорожном вокзале столицы, обеспечены всем необходимым.

Всего в стране действует четыре тысячи пунктов. Он призвал чиновников обратить внимание на проблему и обеспечить точки всем необходимым.

Ранее Зеленский заявил, что пункты будут бесплатными и круглосуточными. Расположены они будут в областных и районных администрациях, а также при школах, в зданиях МЧС. Зеленский утверждает, что в пунктах есть вода, свет, мобильная связь и интернет.

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Марина Совина
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