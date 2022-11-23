Зеленский пообещал украинцам развернуть пункты со светом и водой
На территории всей Украины развернуты свыше четырех тысяч пунктов оказания базовых услуг гражданам на случай отключения электроэнергии. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, пункты будут бесплатными и круглосуточными. Расположены они будут в областных и районных администрациях, а также при школах, в зданиях МЧС. Зеленский утверждает, что в пунктах есть вода, свет, мобильная связь и интернет.
«Разворачиваем по всей стране наш новый проект поддержки людей — "пункты несокрушимости". По итогам этого дня подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано еще больше», — пишет Зеленский.
Ранее обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол заявил, что власти США все чаще критикуют действия президента Украины Владимира Зеленского.