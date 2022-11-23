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11:24, 23 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский пообещал украинцам развернуть пункты со светом и водой

Зеленский сообщил о развертывании на Украине пунктов услуг на случай перебоев со светом

Фото: Emilio Morenatti / AP

На территории всей Украины развернуты свыше четырех тысяч пунктов оказания базовых услуг гражданам на случай отключения электроэнергии. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, пункты будут бесплатными и круглосуточными. Расположены они будут в областных и районных администрациях, а также при школах, в зданиях МЧС. Зеленский утверждает, что в пунктах есть вода, свет, мобильная связь и интернет.

«Разворачиваем по всей стране наш новый проект поддержки людей — "пункты несокрушимости". По итогам этого дня подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано еще больше», — пишет Зеленский.

Ранее обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол заявил, что власти США все чаще критикуют действия президента Украины Владимира Зеленского.

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Варвара Кошечкина
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