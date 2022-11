Зеленский пообещал украинцам развернуть пункты со светом и водой

Зеленский сообщил о развертывании на Украине пунктов услуг на случай перебоев со светом

На территории всей Украины развернуты свыше четырех тысяч пунктов оказания базовых услуг гражданам на случай отключения электроэнергии. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, пункты будут бесплатными и круглосуточными. Расположены они будут в областных и районных администрациях, а также при школах, в зданиях МЧС. Зеленский утверждает, что в пунктах есть вода, свет, мобильная связь и интернет.

«Разворачиваем по всей стране наш новый проект поддержки людей — "пункты несокрушимости". По итогам этого дня подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано еще больше», — пишет Зеленский.

