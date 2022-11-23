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02:23, 23 ноября 2022Мир

В США рассказали о «протесте» против Зеленского

Обозреватель Пол заявил о растущем недовольстве США действиями президента Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Juan Medina / Reuters

Обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол заявил, что власти США все чаще критикуют действия президента Украины Владимира Зеленского. Его материал опубликован на сайте организации.

Пол рассказал о «протесте» против Зеленского и отметил растущее недовольство США его действиями. «В Вашингтоне в связи с этим опасным эпизодом возник небольшой, но, хочется надеяться, растущий протест», — отметил он.

«Когда истерия вокруг конфликта на Украине наконец уляжется, гораздо большему количеству американцев станет очевидно, что ситуация обернулась абсолютным фиаско», — заключил журналист.

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Марина Совина
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