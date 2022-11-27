В Канаде 20 страусов сбежали из вольеров и бегали по городу от полиции

ABC News: в Канаде 20 страусов сбежали из вольеров и бегали по городу от полиции

В Канаде 20 страусов сбежали из вольеров в населенном пункте Табер на юго-западе страны и бегали по городу от сотрудников полиции. Видео погони опубликовал ABC News.

На кадрах видно, как сотрудники полиции на служебной машине гонятся за бегущим по дороге страусом и пытаются схватить птицу за шею. Отмечается, что именно такой способ рекомендован для поимки животного, чтобы оно не смог клюнуть в ответ. Часть птиц поймали и вернули владельцу, однако всех беглецов отловить не удалось.

Ранее в американском городе Закари, штат Луизиана, вредный попугай открыл дверь вольера и помог кенгуру сбежать от хозяев. Беглое сумчатое заметили в городе благодаря камерам видеонаблюдения. Сотрудники полиции благополучно изловили животное и вернули его домой.