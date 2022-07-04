Вредный попугай помог кенгуру сбежать из вольера

UPI: в Луизиане попугай открыл дверь и выпустил кенгуру из вольера

В американском городе Закари, штат Луизиана, вредный попугай открыл дверь вольера и помог кенгуру сбежать от хозяев. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Владельцы кенгуру по кличке Бакстер содержат благотворительную организацию, которая занимается восстановлением популяции экзотических диких птиц в естественной среде обитания. Помимо Бакстера, у них живут более десятка попугаев. Одна из птиц, которую зовут Тор, недавно научилась открывать замок на двери вольера. Тор неоднократно пытался выпустить кенгуру, но до сих пор побегов удавалось избежать. На этот раз хозяева недосмотрели.

Беглое сумчатое заметили в городе благодаря камерам видеонаблюдения. Сотрудники полиции благополучно изловили животное и вернули его домой.

Согласно законодательству Луизианы, кенгуру считаются экзотическими животными, и содержать их в качестве домашних питомцев незаконно. Неизвестно, сделали ли власти исключение для владельцев Бакстера, у которых прежде был зоопарк.

Ранее сообщалось, что жители австралийского города Брум, штат Западная Австралия, пожаловались, что их затерроризировали пьяные попугаи, которые наелись ферментированных манго. Местные ветеринары вылечили около шести краснокрылых попугаев, которых принесли к ним из-за странного поведения.