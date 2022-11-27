Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:52, 27 ноября 2022Мир

Экс-соратник Трампа заявил о необходимости «свежего лица» на выборах 2024 года

Экс-советник Белого дома Болтон: на выборах от республиканцев необходимо «свежее лицо»

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Экс-советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон заявил о необходимости «свежего лица» от Республиканской партии в президентской гонке, которая пройдет в 2024 году. Его слова приводит издание The Guardian.

Он отметил, что политика экс-президента США Дональда Трампа, который намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах, устарела. Кроме того, Болтон рассказал, что провел собственный опрос, результаты которого выявили, что на протяжении последних двух лет популярность Трампа в партии неуклонно снижается. «Единственный вопрос, который мы задали: вы хотите Трампа или вы хотите свежее лицо? Я думаю, что в нашем последнем опросе более 50 процентов сказали, что хотят свежее лицо. Это будет продолжаться», — указал политик.

Бывший сенатор добавил, что поддержка потенциального кандидата от республиканцев со стороны Трампа может нанести вред. «Если вы действительно хотите победить на выборах, Трамп — это не решение вопроса», — подчеркнул Болтон. По его мнению, подходящим кандидатом на роль следующего президента может быть действующий губернатор Флориды Рон Десантис. Политик пояснил, что многие американцы видят в нем кандидата следующего поколения.

Ранее сообщалось, что большинство американцев выступили против участия нынешнего президента США Джо Байдена и его экс-коллеги Трампа на выборах в 2024 году. Против выдвижения Байдена проголосовали 56 процентов опрошенных избирателей, а против Трампа — 53 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Раскрыта история названия «волшебного» переулка в Москве
В Псковской области рассказали о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу
Журналист сравнил ситуацию в Киеве с апокалипсисом
Ким Чен Ын во второй раз появился на публике со своей дочерью
Метеозависимых москвичей предупредили о «барической горе»
Американский ведущий возмутился поведением Зеленского
В ФИФА отказались видеть проблему в российском флаге на бутсах игрока Камеруна
Нацбанк Украины пообещал Вашингтону прекратить выпуск гривны в 2023 году
Самый доступный iPhone 14 подешевел
Экс-соратник Трампа заявил о необходимости «свежего лица» на выборах 2024 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.