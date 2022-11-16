Американцы не захотели видеть Байдена и Трампа на следующих выборах

Большинство американцев заявили о нежелании видеть Байдена и Трампа на выборах в 2024 году

Большинство граждан США не хотят, чтобы на следующих президентских выборах в 2024 году баллотировались нынешний глава государства Джо Байден и предыдущий лидер страны Дональд Трамп. Это стало известно из опроса журнала The Economist и портала YouGov.

Так, 56 процентов американцев, имеющих право голосовать, выступили против выдвижения на пост Байдена, поддержат его в этом решении только 23 процента. Также 53 процента высказались против Трампа в предвыборной гонке, а за него высказались 29 процентов.

При этом четверть избирателей (25 процентов) не хотят видеть обоих политиков в гонке. Новое противостояние Байдена и Трампа на выборах одобряют лишь шесть процентов.

Отмечается, что республиканцы чуть больше поддерживают переизбрание Трампа, чем демократы переизбрание Байдена.

Ранее Дональд Трамп официально заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

