Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
04:02, 27 ноября 2022Среда обитания

ФАС проследит за повышением тарифов на ЖКХ

«Известия»: ФАС не допустит необоснованного роста тарифов на ЖКХ
СюжетНаселение России:

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проконтролирует повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Об этом сообщают «Известия».

В службе пояснили, что проследят за соблюдением утвержденных предельных индексов тарифов и не допустят необоснованного роста. «Темпы изменения платы граждан за коммунальные услуги — параметр, который строго контролируется на федеральном и региональном уровнях», — подчеркнули в ФАС.

Ранее в России анонсировали подорожание ЖКУ. С 1 декабря в России вырастут тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло и вывоз твердых коммунальных отходов в среднем на девять процентов.

При этом цены на газ вырастут на 8,5 процента. Тарифы на газ увеличатся как для граждан, так и для промышленности.

Следующая индексация ЖКУ произойдет только 1 июля 2024 года. Перенос сроков в Минэкономразвития объяснили необходимостью обеспечения непрерывной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по России, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Кроме того, индексация нужна для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны обвинило Пентагон в испытаниях с токсичными веществами на Украине
ФАС проследит за повышением тарифов на ЖКХ
Россиян предупредили о ведущей к полному разорению мошеннической схеме
Финансовый аналитик дал советы по способам инвестирования
Американский историк напомнил критикующим Россию о главном преступлении Запада
Электротранспорт оснастят российскими батареями
Подсчитано число оставшихся без запасов оружия стран НАТО из-за Украины
В Польше возмутились протестом украинских беженцев
Дачникам напомнили о штрафах за неубранный снег
Объяснена зависимость людей от вредной пищи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.