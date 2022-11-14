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05:54, 14 ноября 2022Среда обитания

В России анонсировали подорожание ЖКУ с 1 декабря

«Известия»: в России вырастут тарифы на ЖКУ не более чем на 9% с 1 декабря

Фото: Unsplash

Минэкономразвития перенесло индексацию тарифов на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов с 1 июля 2023 года на 1 декабря. Решение предусмотрено прогнозом социально-экономического развития России, который составило ведомство. Об этом пишут «Известия».

Подорожание ЖКУ, которое анонсировали «Известия», составит не более девяти процентов. При этом цены на газ вырастут на 8,5 процента: эту инициативу выдвинула Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Тарифы на газ увеличатся как для граждан, так и для промышленности.

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«Нынешняя индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации», — объяснили в пресс-службе Минэкономразвития. В пресс-службе ФАС добавили, что подорожание «не приведет к снижению спроса на этот энергоресурс, а объемы поставок газа для внутренних потребителей России будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации».

Следующая индексация ЖКУ произойдет только 1 июля 2024 года. Перенос сроков в Минэкономразвития объяснили необходимостью обеспечения непрерывной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по России, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Кроме того, индексация нужна для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.

Марина Совина
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