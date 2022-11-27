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23:29, 27 ноября 2022Россия

Частный вертолет потерпел крушение в российском регионе

ЕДДС сообщила о крушении частного вертолета под Тверью, 2 человека погибли

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Частный вертолет Robinson 66 потерпел крушение в Тверской области, два человека погибли. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

По информации службы, вертолет совершил аварийную посадку на поле у поселка Вязовец Кесовогорского района.

На борту находились пилот и пассажир. По предварительным данным, оба погибли. Возможной причиной крушения называют техническую неисправность и ошибку пилотирования.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в реке Мана нашли вертолет Robinson депутата Романа Гольдмана. Воздушное судно обнаружили сотрудники правоохранительных органов во время рейда по незаконному рыболовству. Обломки воздушного судна лежали посреди реки. Внутри вертолета никого не было.

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Марина Совина
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