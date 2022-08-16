Стало известно об обнаружении в реке вертолета российского депутата

Kras Mash: в Красноярском крае в реке Мана нашли вертолет Robinson депутата Гольдмана

Частный вертолет Robinson R44 обнаружили в реке Мана в Красноярском крае. Об этом стало известно Telegram-каналу Kras Mash.

Предположительно, вертолет принадлежит красноярскому депутату Роману Гольдману — Robinson обнаружили сотрудники правоохранительных органов во время рейда по незаконному рыболовству.

Обломки воздушного судна лежали посреди реки. Внутри вертолета никого не было.

Ранее в природном парке Налычево Камчатского края вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку. Инцидент произошел на посадочной площадке в районе реки Налычево. На борту находился один человек, он не пострадал.