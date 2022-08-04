Вертолет совершил жесткую посадку в российском регионе
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Камчатском крае
В природном парке Налычево Камчатского края вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку. Об этом сообщается на сайте Восточного Следственного управления на транспорте СК.
По данным следователей, инцидент произошел на посадочной площадке в районе реки Налычево. На борту вертолета находился лишь один человек, он не пострадал.
По факту инцидента проводится проверка, на место жесткой посадки выехала следственная группа.
Ранее сообщалось о жесткой посадке легкомоторного самолета в Республике Коми. Воздушное судно выполняло пробный полет после технического обслуживания в российском городе Емве.