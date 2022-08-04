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Вертолет совершил жесткую посадку в российском регионе

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Камчатском крае

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В природном парке Налычево Камчатского края вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку. Об этом сообщается на сайте Восточного Следственного управления на транспорте СК.

По данным следователей, инцидент произошел на посадочной площадке в районе реки Налычево. На борту вертолета находился лишь один человек, он не пострадал.

По факту инцидента проводится проверка, на место жесткой посадки выехала следственная группа.

Ранее сообщалось о жесткой посадке легкомоторного самолета в Республике Коми. Воздушное судно выполняло пробный полет после технического обслуживания в российском городе Емве.

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Валерий Розенберг
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