В Японии заявили о возможном повышении среднесрочных расходов на оборону

«Иомиури»: Япония может увеличить среднесрочные затраты на оборону до $287 миллиардов

Правительство Японии и правящая партийная коалиция начали обсуждение возможностей увеличения среднесрочных бюджетных расходов на оборону до отметки свыше 40 триллионов иен, что эквивалентно 287,5 миллиардам долларов. Об этом сообщает издание «Иомиури» со ссылкой на неназванные информированные источники.

На сегодняшний день общая сумма среднесрочных бюджетных затрат на оборону равна 27,47 триллиона иен (197,45 миллиарда долларов), говорится в публикации. Для улучшения обороноспособности Японии Минобороны страны призвало к повышению расходов до суммы равной около 48 триллионам иен (345,01 миллиарда долларов). В свою очередь, министерство финансов страны посчитало наиболее рациональной сумму в 35 триллионов иен (251,57 миллиардов долларов).

Издание пишет, что внутри правящей Либерально-демократической партии превалирует мнение, что общие бюджетные расходы на оборону до 2027 года должны составлять как минимум 40 триллионов иен, поскольку это позволит показать твердое намерение Токио усилить оборонный потенциал страны. Уточняется, что до конца 2022 года властям Японии необходимо представить три обновленных документа в сфере обороны: стратегию национальной безопасности, нормы программы национальной обороны и среднесрочную программу обороны.

В октябре премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о решении укрепить обороноспособность страны за счет возможности нанесения ответных ударов по территории противника. Он подчеркнул, что рассматривает все варианты для защиты своего народа.