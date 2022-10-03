Япония укрепит обороноспособность за счет возможности нанесения ответных ударов

Премьер Японии Кисида заявил о необходимости укрепить обороноспособность страны

Япония решила укрепить обороноспособность страны за счет возможности нанесения ответных ударов по территории противника. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, передает ТАСС.

«Мы активизируем реальное рассмотрение способов, необходимых для защиты нашего народа, не исключая никаких вариантов, в том числе так называемые возможности для нанесения ответных ударов», — рассказал он.

Кисида указал, что обороноспособность страны необходимо укрепить в течение ближайших пяти лет. По его словам, цель правительства — усиление потенциала береговой охраны.

В сентябре Япония решила укрепить оборону южных островов недалеко от Тайваня средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы. Министерство обороны планирует усилить ракетные подразделения и подразделения радиоэлектронной борьбы, дислоцированные на островах Нансей, которые простираются от самой южной оконечности Кюсю до Тайваня. Решение об укреплении было принято на фоне роста напряженности в Тайваньском проливе.

