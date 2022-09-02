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Япония решила укрепить южные острова недалеко от Тайваня

Япония решила укрепить оборону южных островов недалеко от Тайваня средствами ПВО

Фото: EOSDIS Worldview NASA / Wikimedia Commons

Япония решила укрепить оборону южных островов недалеко от Тайваня средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Nikkei.

Министерство обороны планирует усилить ракетные подразделения и подразделения радиоэлектронной борьбы, дислоцированные на островах Нансей, которые простираются от самой южной оконечности Кюсю до Тайваня. Решение об укреплении было принято на фоне роста напряженности в Тайваньском проливе.

Ранее Япония захотела принять на вооружение более тысячи крылатых ракет большой дальности в связи с ростом напряженности в регионе и действиями Китая и Северной Кореи, такую возможность изучает правительство страны. По его словам, Токио намерен преодолеть «разрыв» в количестве дальнобойных ракет с Пекином, поскольку тот размещает большое количество баллистических ракет неподалеку от японских островов Нансей и Кюсю.

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Анжелика Бережная
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