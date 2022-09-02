Япония решила укрепить южные острова недалеко от Тайваня

Япония решила укрепить оборону южных островов недалеко от Тайваня средствами ПВО

Япония решила укрепить оборону южных островов недалеко от Тайваня средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Nikkei.

Министерство обороны планирует усилить ракетные подразделения и подразделения радиоэлектронной борьбы, дислоцированные на островах Нансей, которые простираются от самой южной оконечности Кюсю до Тайваня. Решение об укреплении было принято на фоне роста напряженности в Тайваньском проливе.

Ранее Япония захотела принять на вооружение более тысячи крылатых ракет большой дальности в связи с ростом напряженности в регионе и действиями Китая и Северной Кореи, такую возможность изучает правительство страны. По его словам, Токио намерен преодолеть «разрыв» в количестве дальнобойных ракет с Пекином, поскольку тот размещает большое количество баллистических ракет неподалеку от японских островов Нансей и Кюсю.