Владельцы песен «Кино» и «Агаты Кристи» потребовали удалить из сети аккорды

Правообладатели песен «Кино» и «Агаты Кристи» потребовали удалить аккорды композиций

Владельцы песен групп «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи» и певицы Zivert потребовали удалить аккорды композиций с популярного сайта Amdm.ru. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

«ООО «Первое музыкальное Издательство» и ООО «Национальное музыкальное Издательство» потребовали, чтобы мы удалили композиции, на которые у них есть авторские права, либо заплатили им 500 000 рублей за каждые 100 песен из их списка в год», — сообщили на Amdm.ru.

Пользователи сайта планируют создать петицию в поддержку публикации аккордов в сети, так как это, по их мнению, не нарушает авторские права, а наоборот, привлекает интерес к исполнителю и композиции.

В ООО «Первое музыкальное издательство» и ООО «Национальное музыкальное издательство» подтвердили, что как авторские, так и смежные права на композиции принадлежат им, передает РБК. По закону они имеют право запрещать третьим лицам распространять, аранжировать или размещать в интернете музыкальные произведения, правообладателями которых они являются.

Лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов подтвердил, что «Первое музыкальное издательство» является агентом группы, но ситуацию с Amdm.ru он назвал «глупой и нелепой». По его словам, они много лет не замечали, что аккорды опубликованы в сети, «а сейчас вдруг заметили».

Ранее комитет Совета Федерации по экономической политике предложил разрешить в России прокат иностранного кино без согласия правообладателей, но при этом выплачивать им вознаграждение.