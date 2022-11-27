Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:45, 27 ноября 2022Культура

Владельцы песен «Кино» и «Агаты Кристи» потребовали удалить из сети аккорды

Правообладатели песен «Кино» и «Агаты Кристи» потребовали удалить аккорды композиций

Фото: Jacek Dylag / Unsplash

Владельцы песен групп «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи» и певицы Zivert потребовали удалить аккорды композиций с популярного сайта Amdm.ru. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

«ООО «Первое музыкальное Издательство» и ООО «Национальное музыкальное Издательство» потребовали, чтобы мы удалили композиции, на которые у них есть авторские права, либо заплатили им 500 000 рублей за каждые 100 песен из их списка в год», — сообщили на Amdm.ru.

Пользователи сайта планируют создать петицию в поддержку публикации аккордов в сети, так как это, по их мнению, не нарушает авторские права, а наоборот, привлекает интерес к исполнителю и композиции.

В ООО «Первое музыкальное издательство» и ООО «Национальное музыкальное издательство» подтвердили, что как авторские, так и смежные права на композиции принадлежат им, передает РБК. По закону они имеют право запрещать третьим лицам распространять, аранжировать или размещать в интернете музыкальные произведения, правообладателями которых они являются.

Лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов подтвердил, что «Первое музыкальное издательство» является агентом группы, но ситуацию с Amdm.ru он назвал «глупой и нелепой». По его словам, они много лет не замечали, что аккорды опубликованы в сети, «а сейчас вдруг заметили».

Ранее комитет Совета Федерации по экономической политике предложил разрешить в России прокат иностранного кино без согласия правообладателей, но при этом выплачивать им вознаграждение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Песков рассказал о действиях России после введения потолка цен на нефть
Назван кандидат на пост главы Счетной палаты России
Экс-президента Молдавии захотели вернуть под домашний арест
Число заключенных во Франции достигло абсолютного рекорда
Владельцы песен «Кино» и «Агаты Кристи» потребовали удалить из сети аккорды
Блогерша раскрыла простой способ подтянуть лицо без ботокса
Россияне назвали топ самых бесполезных подарков на праздники
Пьяный петербуржец попросил курьера подвезти его и угнал автомобиль
Кадыров сообщил об отъезде новых добровольцев в зону СВО
Лучшему бойцу UFC дали совет перед поединком с Махачевым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.