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06:55, 18 октября 2022Россия

В России предложили разрешить прокат иностранного кино без лицензии

ТАСС: СФ предложил разрешить в РФ прокат иностранного кино без согласия правообладателей

Фото: Unsplash.com

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил разрешить в России прокат иностранного кино без согласия правообладателей, но при этом выплачивать им вознаграждение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления.

В пояснительной записке говорится, что необходимо утвердить ставку выплат, порядок их сбора и передачи авторам.

Глава комитета Совфеда Андрей Кутепов отметил, что прекращение проката фильмов в России ушедшими компаниями Sony, Walt Disney, Warner Bros., BBC Studios, Universal Pictures и другими, когда они правомерно лицензируются за пределами страны, можно расценить как злоупотребление правами правообладателей.

«Кроме ущемления прав российских граждан по сравнению с правами граждан иных государств на доступ к обнародованным аудиовизуальным произведениям, под угрозой находится само существование кинопрокатной отрасли России», — подчеркнул сенатор.

В Совфеде меру расценивают как временную. Также было предложено освободить от административной и уголовной ответственности за прокат таких фильмов и не применять к ним статьи УК и КоАП РФ о нарушении авторских прав.

В июле спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил рассмотреть возможность принудительного лицензирования фильмов или параллельного проката для сохранения сети кинотеатров в стране.

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Марина Совина
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