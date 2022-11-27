Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:20, 27 ноября 2022Бывший СССР

В Кривом Роге сообщили о длительной остановке в работе железной дороги

Движение по железной дороге в Кривом Роге остановлено на длительный срок после удара

Фото: Shutterstock

Железная дорога в Кривом Роге длительное время не будет работать из-за удара российской армии. Об этом сообщил глава военной администрации города Евгений Ситниченко, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, работа по восстановлению транспортного сообщения будет «большой, долгой и значительной».

«Передвижения железной дорогой сейчас невозможно. (...) К сожалению, колеи работать не будут долгое время», — заверил глава администрации. Подробностей о причиненном ущербе и стоимости ремонтных работ он раскрывать не стал.

Об ударе по транспортной инфраструктуре Кривого Рога стало известно утром в воскресенье, 27 ноября. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО назвал высокой цену поддержки Украины со стороны Запада
В «Укрэнерго» раскрыли уровень дефицита электроэнергии в сетях Украины
В ЛНР рассказали о больших потерях ВСУ за сутки
Кара Делевинь пожертвовала ученым свою кровь после оргазма
Психиатр перечислила причины бессонницы
МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Подмосковье
В Кремле признали разногласия с Турцией по ситуации в Сирии
Английские фанаты нарушили запрет ФИФА на чемпионате мира в Катаре
В Раде призвали украинцев запастись водой и едой
Лавров отменил визит в Белоруссию из-за смерти главы МИД Макея
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.