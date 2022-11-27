В Кривом Роге сообщили о длительной остановке в работе железной дороги

Движение по железной дороге в Кривом Роге остановлено на длительный срок после удара

Железная дорога в Кривом Роге длительное время не будет работать из-за удара российской армии. Об этом сообщил глава военной администрации города Евгений Ситниченко, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, работа по восстановлению транспортного сообщения будет «большой, долгой и значительной».

«Передвижения железной дорогой сейчас невозможно. (...) К сожалению, колеи работать не будут долгое время», — заверил глава администрации. Подробностей о причиненном ущербе и стоимости ремонтных работ он раскрывать не стал.

Об ударе по транспортной инфраструктуре Кривого Рога стало известно утром в воскресенье, 27 ноября. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях.