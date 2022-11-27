В Кривом Роге сообщили об ударе по объекту транспортной инфраструктуры

Глава ОВА Резниченко: важный транспортный объект в Кривом Роге поврежден ракетным ударом

В Кривом Роге в результате ракетного удара был поврежден объект транспортной инфраструктуры города. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«У нас "прилеты" в Кривом Роге… Ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения. Все детали выясняются», — написал Резниченко.

Ранее стало известно о взрывах в Кривом Роге, на всей территории Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях.

В это же время воздушная тревога звучала в четырех регионах Украины — Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. Кроме того, тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области.