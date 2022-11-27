Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:02, 27 ноября 2022Бывший СССР

В Кривом Роге сообщили об ударе по объекту транспортной инфраструктуры

Глава ОВА Резниченко: важный транспортный объект в Кривом Роге поврежден ракетным ударом

Фото: Shutterstock

В Кривом Роге в результате ракетного удара был поврежден объект транспортной инфраструктуры города. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«У нас "прилеты" в Кривом Роге… Ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения. Все детали выясняются», — написал Резниченко.

Ранее стало известно о взрывах в Кривом Роге, на всей территории Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях.

В это же время воздушная тревога звучала в четырех регионах Украины — Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. Кроме того, тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Кривом Роге сообщили об ударе по объекту транспортной инфраструктуры
Лавров направил телеграмму супруге умершего главы МИД Белоруссии
Генсек НАТО назвал высокой цену поддержки Украины со стороны Запада
В Киеве почти полностью восстановили подачу света и воды
Крушение вертолета в Южной Корее привело к гибели пяти человек
За сутки в России выявили почти шесть тысяч новых случаев COVID-19
Дзюба шуткой ответил на вопрос о чемпионате мира в Катаре
Крупные рекламодатели откажутся от рекламы в Twitter из-за действий Маска
В Бразилии подросток застрелил четырех человек в двух школах
Езду на самокатах запретят на ряде улиц в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.