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18:04, 27 ноября 2022Россия

Стала известна роль спецназа «Ахмат» в боях на луганском направлении

Алаудинов: на луганском направлении спецназ «Ахмат» обеспечивает штурм городских застроек

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Помощник главы Чечни по силовому блоку, командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Апти Алаудинов рассказал о боях на луганском направлении и роли «Ахмата» в них. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на данном участке фронта «Ахмат» обеспечивает штурм городских застроек, а 2-й армейский корпус НМ ЛНР прикрывает бойцов спецназа артиллерией.

«За счет этого и получилось так, что у нас единственный участок линии фронта, который стабилен во все времена, то есть все время мы двигаемся вперед и не останавливаемся», — объяснил Алаудинов.

26 ноября Алаудинов рассказал о высокой эффективности российских дронов-камикадзе. Данная техника применяется российскими военными по всей линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках и успешно уничтожает живую силу противника.

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Варвара Кошечкина
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