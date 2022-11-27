Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:26, 27 ноября 2022Россия

Три человека погибли в Макеевке при обстреле со стороны ВСУ

В ДНР сообщили о гибели трех мирных жителей в Макеевке при обстреле ВСУ

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Три человека погибли в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР) при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил штаб территориальной обороны ДНР.

Об обстреле жилых кварталов Червоногвардейского района города в штабе сообщили 27 ноября около 13:45 (совп. с мск). Как сообщается, он велся с позиций в Авдеевке артиллерией калибра 152 миллиметра.

Утверждается, что погибшие — мирные жители.

25 ноября сообщалось об обстреле Вооруженными силами Украины детского сада в Горловке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Российские военные уничтожили до 100 наемников «Иностранного легиона» в ДНР
Елизавета II несколько месяцев боролась с болезнью перед смертью
Шольц счел маловероятным ввод в эксплуатацию второй нитки «Северного потока-2»
Песков рассказал о действиях России после введения потолка цен на нефть
Три человека погибли в Макеевке при обстреле со стороны ВСУ
Пользователей сети возмутил ужин Собчак
В Кремле допустили наступление прозрения в Европарламенте по отношению к России
ВС России уничтожили четыре склада группировки ВСУ «Запорожье»
В Китае вспыхнули антиправительственные протесты
Установившая антирекорд сборная Коста-Рики одержала первую победу на ЧМ-2022
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.