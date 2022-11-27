Три человека погибли в Макеевке при обстреле со стороны ВСУ

В ДНР сообщили о гибели трех мирных жителей в Макеевке при обстреле ВСУ

Три человека погибли в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР) при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил штаб территориальной обороны ДНР.

Об обстреле жилых кварталов Червоногвардейского района города в штабе сообщили 27 ноября около 13:45 (совп. с мск). Как сообщается, он велся с позиций в Авдеевке артиллерией калибра 152 миллиметра.

Утверждается, что погибшие — мирные жители.

25 ноября сообщалось об обстреле Вооруженными силами Украины детского сада в Горловке.