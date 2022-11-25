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21:03, 25 ноября 2022Россия

В ДНР сообщили об обстреле ВСУ детсада в Горловке

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об обстреле ВСУ детского сада в Горловке
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Штаб теробороны Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) детского сада в Горловке.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру») обстреляли здание детсада в Горловке», — сказано в сообщении.

В штабе также выступили в призывом беречь себя и своих близких, а также не покидать свои дома без надобности.

Ранее администрация Новой Каховки рассказала о гибели четырех мирных жителей в результате обстрела со стороны украинских солдат. Отмечается, что последний обстрел велся около 14 часов.

Помимо губернатор Белгородской области сообщил об обстреле двух сел в Валуйском городском округе — Старый Хутор и Бирюч. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

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Марина Совина
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