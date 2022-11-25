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16:59, 25 ноября 2022Россия

Четыре человека погибли из-за обстрела Новой Каховки украинскими войсками

Власти Новой Каховки сообщили о гибели четырех мирных жителей в результате обстрела ВСУ

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Четыре мирных жителя погибли в результате обстрела Новой Каховки Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

«В результате дневных обстрелов, последний из которых был около 14 часов, погибло еще четверо мирных жителей: двое в городе и двое в селе Корсунка», — заявили местные власти.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Пологовском районе Запорожской области российские войска уничтожили около 40 человек личного состав диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

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