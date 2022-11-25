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11:39, 25 ноября 2022Россия

В Запорожье полностью уничтожили пытавшуюся прорваться ДРГ Украины

Рогов сообщил об уничтожении 40 бойцов ДРГ ВСУ и нескольких единиц техники в Запорожье

Фото: Dylan Gillis / Reuters

В Пологовском районе Запорожской области российские войска уничтожили около 40 человек личного состав диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с техникой. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова передает ТАСС.

«Была попытка сунуться диверсионно-разведывательной группы, она уничтожена полностью. Можно сказать, что ДРГ и штурмовая группа, все вместе. У них было несколько пикапов уничтожено, бронеавтомобили, порядка 40 человек безвозвратных потерь», — рассказал Рогов.

Ранее он заявил, что ВСУ стянули в Запорожскую область «впечатляющее количество» оружия и бойцов. Оно оказалось больше, чем за все время проведения российской военной операции на Украине.

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Василий Мека
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