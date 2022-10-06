В Запорожье заявили о стягивании впечатляющего количества украинских войск

Рогов: заявил, что ВСУ стянули в Запорожье больше оружия и бойцов, чем за всю спецоперацию

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули в Запорожскую область впечатляющее количество оружия и бойцов, больше, чем за все время проведения спецоперации. Его слова приводит ТАСС.

«Количество вооружений и личного состава, которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за все время проведения СВО», — подчеркнул чиновник.

Рогов также рассказал, что ВСУ сохраняют наступательный потенциал на линии соприкосновения в Запорожской области при том, что у них увеличивается число потерь.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» заявил, что Вооруженные силы Украины усилили обстрелы Запорожской области после прошедшего референдума о вхождении в состав России. По его мнению, таким образом Киев мстит местным жителям.