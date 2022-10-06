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В Запорожской области заявили об усилении обстрелов ВСУ после референдума

Рогов сообщил, что ВСУ усилили обстрелы Запорожской области после референдума

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы Запорожской области после прошедшего референдума о вхождении в состав России. По его мнению, таким образом Киев мстит местным жителям.

«Мы видим, что ненависть к запорожцам все сильнее и уровень обстрелов гражданской инфраструктуры и всего [остального после проведения референдума] только увеличивается», — заявил Рогов.

Он добавил, что украинские власти постоянно отдают своим военным приказы совершать военные преступления разного рода. В качестве примера Рогов привел расстрел ВСУ группы запорожцев, попытавшихся выехать на освобожденную территорию. При этом он отметил, что жителей области не пугают действия украинских солдат.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что Москва готова защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть России. По его словам, российские дипломаты во время контактов с американскими коллегами пытаются донести до Вашингтона эту позицию.

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Марина Совина
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