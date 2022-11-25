ВСУ обстреляли два села в приграничном российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ сел Старый Хутор и Бирюч

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два села в Валуйском городском округе Белгородской области — Старый Хутор и Бирюч. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

«На данный момент повреждения зафиксированы в двух частных домовладениях: помимо выбитых окон, посеченных кровли и забора, разрушения есть и у хозпостроек. Также в результате минометного обстрела повреждено здание Дома культуры: выбиты окна и посечена кровля», — написал он.

Позднее Гладков сообщил еще об одном обстреле — поселка Ленинский Шебекинского городского округа. Разрушен один частный жилой дом, погибших и пострадавших нет.

Ранее в ноябре глава Белгородской области заявил, что местные пограничники за месяц сбили на подлете 21 дрон ВСУ. Из-за регулярных обстрелов со стороны Украины в регионе до 6 декабря действует высокий уровень террористической опасности.