Белгородский губернатор сообщил о 21 сбитом на подлете дроне ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что пограничники за месяц сбили 21 дрон ВСУ

Пограничники в Белгородской области за месяц сбили на подлете 21 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 23 ноября, заявил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Только за последний месяц сбит на подлете 21 дрон. Да, высокотехнологичным оборудованием, но без наших защитников, без наших пограничников это было сделать невозможно», — написал он.

Ранее 23 ноября Гладков сообщал, что украинская сторона обстреляла поселок Устинка в Белгородской области. В результате атаки сразу три села остались без света.

Из-за регулярных обстрелов со стороны Украины в регионе до 6 декабря действует «желтый» уровень террористической опасности.