Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:33, 23 ноября 2022Россия

Глава приграничного российского региона сообщил об обстреле ВСУ

Глава Белгородской области Гладков: три села остались без света из-за обстрела ВСУ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Устинка в Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Из-за обстрела сразу три села остались без света.

«Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждения одного частного домовладения и линии электропередачи. В связи с этим без электроэнергии сейчас остаются села Устинка, Лозовое и Нечаевка», — рассказал губернатор.

Гладков отметил, что власти области начали подомовой обход, а над устранением повреждений уже работают ремонтные бригады.

Ранее губернатор сообщал, что в селе Староселье Краснояружского района при подрыве на боеприпасе погибли два человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о наступлении российских войск на донецком направлении
Госдума приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
Бывший депутат Госдумы рассказал о жизни на одну пенсию и раскрыл ее размер
Сборные Хорватии и Марокко вничью сыграли в матче чемпионата мира-2022
Белорусские сенаторы одобрили законопроект об амнистии
Акции «Манчестер Юнайтед» подскочили на фоне ухода Роналду
Эстония заморозила активы российских олигархов
Минобороны России показало кадры боевого вылета многоцелевых истребителей
Российские ПВО сбили беспилотники ВСУ у месторождений в Черном море
Зеленский отреагировал на признание России страной-спонсором терроризма
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.