Глава приграничного российского региона сообщил об обстреле ВСУ

Глава Белгородской области Гладков: три села остались без света из-за обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Устинка в Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Из-за обстрела сразу три села остались без света.

«Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждения одного частного домовладения и линии электропередачи. В связи с этим без электроэнергии сейчас остаются села Устинка, Лозовое и Нечаевка», — рассказал губернатор.

Гладков отметил, что власти области начали подомовой обход, а над устранением повреждений уже работают ремонтные бригады.

Ранее губернатор сообщал, что в селе Староселье Краснояружского района при подрыве на боеприпасе погибли два человека.