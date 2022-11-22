Российский губернатор подтвердил гибель двух человек при подрыве на боеприпасе

Белгородский губернатор Гладков сообщил о гибели двух человек при подрыве на боеприпасе

В селе Староселье Краснояружского района Белгородской области при подрыве на боеприпасе погибли два человека. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава области подтвердил, что супруги погибли при подрыве на боеприпасе неустановленного образца. Обстоятельства произошедшего он не сообщил.

«Все необходимые следственные мероприятия проводятся в том числе чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе. Напомню, что с 27 октября на территории данного муниципалитета введен режим ЧС», — написал Гладков.

Он обратился к жителям населенных пунктов, в которых введен режим ЧС, с просьбой не приезжать туда без согласования с главами этих территорий.

О случившемся в Белгородской области ранее сообщал Telegram-канал Shot. По его данным, супруги погибли из-за взрыва, который произошел после наезда их автомобиля на боеприпас.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.