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14:43, 22 ноября 2022Россия

В российском регионе супружеская пара погибла из-за наезда на боеприпас

В Белгородской области муж с женой погибли из-за наезда их автомобиля на боеприпас

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Белгородской области супружеская пара погибла из-за взрыва, который произошел после наезда их автомобиля на боеприпас. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По их данным, ЧП произошло в поселке Староселье. В результате взрыва погибла супружеская пара — 63-летняя Екатерина и 67-летний Виктор Юрченко.

На место произошедшего выдвинулись экстренные службы. На данный момент другие подробности случившегося неизвестны.

Ранее сообщалось, что при обстреле Вооруженными силами Украины города Шебекино Белгородской области погибла женщина. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, мирная жительница получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Скончалась она в машине скорой помощи.

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Никита Абрамов
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