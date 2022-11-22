Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:38, 22 ноября 2022Россия

Россиянка погибла при обстреле ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о гибели женщины при обстреле ВСУ города Шебекино

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Женщина погибла в городе Шебекино после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что мирная жительница получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. «Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи», — написал Гладков.

Материалы по теме:
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022

Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшей россиянки.

20 ноября Гладков сообщал об обстреле ВСУ Нижнего Ольшанца. По данным губернатора, в результате происшествия женщина получила осколочные ранения.

До этого в результате обстрела ВСУ села Устинка Белгородской области погиб 80-летний мужчина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Песков призвал не сравнивать Путина с Хрущевым
Прием медведя Диксона у стоматолога попал на видео
В МИД назвали отказ Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ ударом по безопасности Европы
В Белоруссии пограничники обнаружили тело мигранта на границе с Польшей
Сооснователь Neuralink создал зрительный имплант
Опубликована карта боевых действий на Украине на 22 ноября
Мужчина нашел на пляже кольцо с огромным бриллиантом и вернул его владельцу
Бывших сотрудников МВД осудят за передачу ритуальным службам данных об усопших
Невостребованное жилье в России разрешили передавать льготникам
Кудрявцева рассказала о новой схеме мошенничества от лиц известных людей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.