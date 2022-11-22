Россиянка погибла при обстреле ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о гибели женщины при обстреле ВСУ города Шебекино

Женщина погибла в городе Шебекино после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что мирная жительница получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. «Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи», — написал Гладков.

Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшей россиянки.

20 ноября Гладков сообщал об обстреле ВСУ Нижнего Ольшанца. По данным губернатора, в результате происшествия женщина получила осколочные ранения.

До этого в результате обстрела ВСУ села Устинка Белгородской области погиб 80-летний мужчина.

