Россиянка погибла при обстреле ВСУ
Белгородский губернатор Гладков сообщил о гибели женщины при обстреле ВСУ города Шебекино
Женщина погибла в городе Шебекино после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он отметил, что мирная жительница получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. «Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи», — написал Гладков.
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Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшей россиянки.
20 ноября Гладков сообщал об обстреле ВСУ Нижнего Ольшанца. По данным губернатора, в результате происшествия женщина получила осколочные ранения.
До этого в результате обстрела ВСУ села Устинка Белгородской области погиб 80-летний мужчина.