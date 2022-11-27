Названо количество исчерпавших запасы оружия для Украины стран НАТО

NYT: Две трети стран НАТО исчерпали потенциал для поставок оружия на Украину

На сегодняшний день две трети стран-членов НАТО исчерпали потенциал для поставок оружия Украине. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.

Собеседник издания уточнил, что 20 из 30 членов НАТО утратили возможность поддерживать Киев. Оставшиеся десять государств, по его словам, пока готовы продолжить помогать. Речь идет о более крупных союзниках, например, Франции, Германии, Италии и Нидерландах.

Ранее иранский военный эксперт Сейид Мохаммад-Амин Абади заявил о невозможности победы Украины даже при помощи НАТО. На это, по его мнению, указывает то, что за все время проведения специальной военной операции украинский лидер Владимир Зеленский не выполнил ни одну из поставленных им задач.